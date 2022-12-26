Головне за ніч. Понеділок, 26 грудня

Відбиті атаки противника на Донбасі, втрати окупантів, нічні ворожі обстріли, вибух на аеродромі в Енгельсі

Росіяни мінами обстріляли Сумську область і випустили ракети по Краматорську. Обстрілів також зазнали Запорізька, Луганська, Харківська, Херсонська області, йдеться в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Кіровоградській, Хмельницькій, Одеській, Миколаївській, Чернівецькій, Львівській, Тернопільській областях, а також на Полтавщині, Вінничині, Житомирщині, Чернігівщині, Дніпропетровщині, у Черкаській та Київській областях.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Площанка, Невське і Червонопопівка Луганської області та Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Підгороднє, Бахмут, Курдюмівка, Майорськ, Водяне, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині.

Наші ракетники і артилеристи уразили дев'ять пунктів управління, два райони зосередження живої сили та два інші важливі об’єкти противника.

Ворог завдав одного авіаційного та п'яти ракетних ударів, здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 26 грудня – в новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 550 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 102 600 військових.

Найбільших втрат ворог зазнав на Куп'янському, Авдіївському та Бахмутському напрямках.

Про інші втрати ворога - в новині.

У Росії на аеродромі Енгельс уночі прогримів потужний вибух, у місті лунала сирена.

За інформацією видання Baza, площа пожежі після вибуху в Енгельсі склала 120 метрів квадратних.

За попередніми даними, загинули три людини. Ще четверо постраждали.

Нагадаємо, місто Саратов розташоване на правому березі Волги за 458 км від кордону України. На іншому березі розташоване містечко-супутник Енгельс, яке обслуговує однойменну авіабазу. Раніше саме на цьому аеродромі були підірвані російські стратегічні бомбардувальники. З цієї бази злітають російські бомбардувальники, які завдають ракетних ударів по Україні.

У Різдво без електрики сиділи не лише українці. У штаті Вашингтон біля міста Такома невідомі пошкодили три електричні підстанції. Унаслідок вандалізму близько 14 000 людей залишилися без електропостачання, пише Reuters.

Невідомі вдерлися на територію підстанцій і пошкодили обладнання, однак нічого не вкрали. "Наразі проводять першочергове розслідування. Підозрюваних у нас немає. Чи є мотиви, чи це була скоординована атака на енергосистеми, невідомо", – йдеться в повідомленні на сайті правоохоронців.

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