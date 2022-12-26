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​15 років за гратами проведе російський агент, який готував прорив ворожих ДРГ до Сумщини

Разом зі спільником чоловік збирав інформацію про місця дислокації ЗСУ.

​15 років за гратами проведе російський агент, який готував прорив ворожих ДРГ до Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: Depositphotos\jinga80

Контррозвідка Служби безпеки продовжує системно притягувати до відповідальності зрадників, які допомагали агресору у війні проти України.Так, у ході слідчо-оперативних дій отримано беззаперечні докази вини ще одного російського агента, який здійснював розвідку прикордонної території Сумської області.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Разом зі спільником чоловік збирав інформацію про місця дислокації, кількість особового складу та наявного озброєння підрозділів Сил оборони в регіоні.

Отримані розвіддані окупанти планували використати для підготовки прориву державного кордону диверсійно-розвідувальними групами рф на північно-східному напрямку.

Обох російських агентів було затримано під час спецоперації контррозвідки Служби безпеки у серпні цього року. Наразі за матеріалами СБУ одному із зловмисників суд призначив покарання у вигляді 15 років ув’язнення.

"За даними слідства, ворожим поплічником є місцевий житель, якого на початку повномасштабного вторгнення завербувало ФСБ. Для збору розвідувальної інформації до нього був «приставлений» ще один агент російської спецслужби. Разом вони виходили на місцевість і здійснювали фото-, відеофіксацію українських військових об’єктів. Отримані матеріали передавали куратору з ФСБ у вигляді медіафайлів з прив’язкою до місцевості, - йдеться в повідомленні.

Для комунікації між собою зрадники використовували суворі заходи конспірації та закриті канали електронного зв’язку.

Під час обшуків у них виявили комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами таємного листування з агресором.

На підставі зібраних доказів суд визнав одного із російських агентів винним за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу. На початку грудня іншого зрадника також було засуджено до 15 років увʼязнення.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що тероборона Сумщини знищила російську диверсійно-розвідувальну групу.

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