Херсонська влада радить містянам евакуюватися

Безпекова ситуація в місті останніми днями дуже напружена.

Ворожі обстріли у визволеному Херсоні не припиняються та стають дедалі частішими й більш масштабними. Безпекова ситуація в місті останніми днями дуже напружена, тому влада закликає жителів евакуюватися.

Про це повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Місцева влада вкотре радить жителям Херсона не ризикувати своїм життям і життям своїх рідних та евакуюватися до більш безпечних регіонів України", - йдеться в повідомленні.

Людям нагадують, що їх забезпечать безкоштовним прихистком, гумдопомогою, кеш-виплатами та всіма соціальними гарантіями.

Повідомити про бажання евакуюватися можна кількома способами:

Звернутися на гарячу лінію ОВА: 0 800 330 951, (091) 481-78-45 або ж у Viber, Telegram, Signal, WhatsApp на номер: (093) 011-95-96.

Написати у чат-бот волонтерської організації Helping to leave.

Зателефонувати до волонтерської організації Help people: (093) 696-97-88.

Також можна звернутися за допомогою щодо евакуації на гарячу лінію Мінреінтеграції: 15-48 або ж написати у месенджери на номер: (096) 078-84-33.

Нагадаємо, у Херсоні тривають роботи з ліквідації наслідків російських обстрілів 24 грудня, коли загинули 10 людей.

Президент Володимир Зеленський заявив, що обстріл центральної частини Херсона 24 грудня став ще одним прикладом російського терору проти цивільного населення.