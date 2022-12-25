У ДСНС повідомили, що 24 грудня ліквідували 11 пожеж після обстрілів.

У Херсоні тривають роботи з ліквідації наслідків російських обстрілів 24 грудня, коли загинули 10 людей.

Про це Національна поліція та ДСНС повідомили у Telegram.

"В Херсоні поліцейські спільно з рятувальниками та нацгвардійцями допомагають населенню ліквідовувати наслідки обстрілів квартир, будинків та убезпечувати помешкання. Спільні групи діють швидко та злагоджено. Кожен виїзд – це ризик, адже обстріли міста російською армією не вщухають ні на мить", - йдеться у повідомленні поліції.

Правоохоронці опублікували фото, на яких допомагають мешканцям закривати віконні пройми ДСП-плитами, щоб зберегти тепло і убезпечити квартири херсонців.

У ДСНС повідомили, що 24 грудня ліквідували 11 пожеж, які виникли після обстрілів.

Фото: ДСНС

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Нагадаємо, кількість загиблих унаслідок обстрілу Херсона 24 грудня зросла до 10.

Президент Володимир Зеленський заявив, що обстріл центральної частини Херсона 24 грудня став ще одним прикладом російського терору проти цивільного населення.