Два Різдва: окремо чи разом
Два Різдва: окремо чи разом
У Міненерго назвали порушників графіків відключення електроенергії і пригрозили керівникам обленерго адмінстягненнями
У Міненерго назвали порушників графіків відключення електроенергії і пригрозили керівникам обленерго адмінстягненнями
Готланд наш! Навіщо росіянам шведський острів і чому вони вважають його своїм
Готланд наш! Навіщо росіянам шведський острів і чому вони вважають його своїм
Два російські дрони "Ланцет" піймалися в маскувальну сітку над українським танком
Два російські дрони "Ланцет" піймалися в маскувальну сітку над українським танком
Віктор Єленський: «Структури Московського патріархату не повинні бути в Україні. Таким є суспільний запит»
Віктор Єленський: «Структури Московського патріархату не повинні бути в Україні. Таким є суспільний запит»
​«Патріоти». Далі буде
​«Патріоти». Далі буде
Із 25 грудня на Київщині комендантська година діятиме щодня з 23:00 по 5:00
Із 25 грудня на Київщині комендантська година діятиме щодня з 23:00 по 5:00
Чому 8271 – шкідливий закон, що перетворює нашу армію на армію держиморд
Чому 8271 – шкідливий закон, що перетворює нашу армію на армію держиморд
ГоловнаСуспільствоВійна

У Херсоні поліцейські та рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу

У ДСНС повідомили, що 24 грудня ліквідували 11 пожеж після обстрілів.

У Херсоні поліцейські та рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу
Фото: ДСНС

У Херсоні тривають роботи з ліквідації наслідків російських обстрілів 24 грудня, коли загинули 10 людей.

Про це Національна поліція та ДСНС повідомили у Telegram.

"В Херсоні поліцейські спільно з рятувальниками та нацгвардійцями допомагають населенню ліквідовувати наслідки обстрілів квартир, будинків та убезпечувати помешкання. Спільні групи діють швидко та злагоджено. Кожен виїзд – це ризик, адже обстріли міста російською армією не вщухають ні на мить", - йдеться у повідомленні поліції.

Правоохоронці опублікували фото, на яких допомагають мешканцям закривати віконні пройми ДСП-плитами, щоб зберегти тепло і убезпечити квартири херсонців.  

У ДСНС повідомили, що 24 грудня ліквідували 11 пожеж, які виникли після обстрілів. 

Фото: ДСНС

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Нагадаємо, кількість загиблих унаслідок обстрілу Херсона 24 грудня зросла до 10.

Президент Володимир Зеленський заявив, що обстріл центральної частини Херсона 24 грудня став ще одним прикладом російського терору проти цивільного населення.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також