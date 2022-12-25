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​Путін не вважає, що Росія "підходить до небезпечної межі" у війні проти України

"Ну, я не вважаю, що вона така вже небезпечна".

​Путін не вважає, що Росія "підходить до небезпечної межі" у війні проти України
Фото: EPA/UPG

Президент Росії Володимир Путін заявив, що в основі конфлікту в Україні лежить "політика геополітичних опонентів, спрямована на розтягування Росії, історичної Росії".

Про це він заявив в ефірі пропагандистських росЗМІ.

"Розділяй і володарюй. Ось вони завжди намагалися це зробити, намагаються це зробити і зараз. А наша мета в іншому - в об'єднанні російського народу», — сказав Путін.

Вдповідаючи на запитання, чи Росія не підходить до небезпечної межі, він сказав: "Ну, я не вважаю, що вона така вже небезпечна".

"Я вважаю, що ми діємо у правильному напрямку, ми захищаємо свої національні інтереси, інтереси наших громадян, наших людей. І іншого вибору, окрім захисту наших громадян, у нас просто немає", - додав Путін.

Нагадаємо, раніше виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Франс Тіммерманс заявив, що Путін перебуває в тому ж становищі, що й нацистський диктатор Адольф Гітлер у 1943 році – коли він уже програв війну, але вона ще далека від завершення.

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