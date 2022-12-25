Росія тримає у Чорному морі до 13 кораблів, чотири з них - носії "Калібрів"

Також РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі.

Росія тримає у Чорному морі на бойовому чергуванні до 13 кораблів, з них чотири носії крилатих ракет "Калібр" загальним залпом 24 ракети.

Про це Військово-морські сили Збройних сил України повідомляють уТелеграмі.

"Станом на 25.12.2022 у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться до 13 ворожих кораблів, з них чотири носія крилатих ракет "калібр" загальний залп – 24 ракети", - йдеться в повідомленні.

В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні один корабель. У Середземному морі – дев'ять ворожих кораблів, з них п'ять носіїв крилатих ракет "калібр" загальний залп – 72 ракети.

Також, за даними ВМС ЗСУ, за добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря – 33 судна, з них 4 судна рухалось з протоки Босфор; до Чорного моря – 29 суден, з них 7 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря", - наголосили в ВМС.

Нагадаємо, раніше в ОК "Південь" заявили, що Росія ракетними атаками намагається виснажити українську протиповітряну оборону.