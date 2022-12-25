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Працюємо, щоб ракет Patriot було більше, - Маркарова

Дипломатка наголосила, що Зеленський у США говорив, що Україні потрібно більше озброєнь.

Працюємо, щоб ракет Patriot було більше, - Маркарова
Фото: facebook/Оксана Маркарова

Посол України в США Оксана Маркарова заявила, що українське керівництво працює над тим, щоб Вашингтон передав більше систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це вона повідомила в ефірі національного телемарафону, інформує Liga.

За її словами, є конкретні результати візиту президента Володимира Зеленського до США. Вона зазначила, що після його виступу у Конгресі США, там активізувалося ухвалення рішень щодо допомоги Україні.

Щодо систем Patriot Маркарова сказала, що Україна активно працює, щоб вже оголошена батарея від США не була єдиною. Дипломатка наголосила, що Зеленський говорив про те, що Україні потрібно більше озброєнь на зустрічі із президентом США Джо Байденом.

Раніше Маркарова заявила, що навчання українських військових з системою протиракетної оборони Patriot буде проведено швидко і максимально ефективно.

21 грудня президент Зеленський здійснив першу після початку повномасштабного вторгнення Росії закордонну поїздку. Він відвідав США, де зустрівся з Джозефом Байденом і виступив у Конгресі. Президент США підтвердив, що Штати передадуть України системи Patriot та розглядають можливість тренувати українських військовослужбовців. 

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