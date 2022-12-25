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Уночі росіяни обстріляли Нікополь із важкої артилерії

Уночі росіяни обстріляли Нікополь з важкої артилерії

Уночі росіяни обстріляли Нікополь із важкої артилерії
Нікополь, обстріли (архівне фото)
Фото: МВС

Російські війська не припиняють обстрілювати Нікопольщину.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Росіяни не припиняють знущань над Нікопольщиною…Уночі накрили з важкої артилерії сам Нікополь. Минулося без постраждалих", - написав він.

Наразі працівники Державної служби з надзвичанийх ситуацій обстежують уражені території та з’ясовують наслідки атаки.

Резніченко також зазначив, що в інших районах ніч пройшла без тривог і надзвичайних ситуацій. І на цю хвилину спокійно.

Нагадаємо, 22 грудня росіяни всю ніч обстрілювали Нікопольщину, постраждала дитина. У місті було пошкоджені до 20 приватних будинків та господарських споруд, кілька автівок і чотири електромережі.

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