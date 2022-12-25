Уночі росіяни обстріляли Нікополь із важкої артилерії

Російські війська не припиняють обстрілювати Нікопольщину.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Росіяни не припиняють знущань над Нікопольщиною…Уночі накрили з важкої артилерії сам Нікополь. Минулося без постраждалих", - написав він.

Наразі працівники Державної служби з надзвичанийх ситуацій обстежують уражені території та з’ясовують наслідки атаки.

Резніченко також зазначив, що в інших районах ніч пройшла без тривог і надзвичайних ситуацій. І на цю хвилину спокійно.

Нагадаємо, 22 грудня росіяни всю ніч обстрілювали Нікопольщину, постраждала дитина. У місті було пошкоджені до 20 приватних будинків та господарських споруд, кілька автівок і чотири електромережі.