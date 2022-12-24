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У київському метро загинув чоловік, який потрапив під потяг

Тіло передали правоохоронним органам для проведення слідства.

У київському метро загинув чоловік, який потрапив під потяг

У Києві рятувальники дістали тіло чоловіка, який потрапив під потяг на одній зі станцій метро.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

О 16:53 до київських рятувальників надійшло повідомлення від працівників метрополітену, що на станції метро “Лісова” людина потрапила під потяг.

На місце події негайно прибуло відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення. 

“Прибувши, бійці виявили, що чоловіка затиснуто між платформою та потягом”, – йдеться у повідомленні.

О 17:57 рятувальники за допомогою аварійно-рятувального інструменту деблокували тіло загиблого. Тіло передали правоохоронним органам для проведення слідства та встановлення причин виникнення трагічного випадку. 

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