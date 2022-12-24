Кількість загиблих внаслідок обстрілу Херсона зросла до 10, - Янушевич

Кількість загиблих внаслідок обстрілу Херсона 24 грудня зросла до 10. Ще 55 осіб поранено.

Про це повідомляє “Українська правда” із посиланням на слова голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича в ефірі телемарафону.

"На цей момент у нас 55 поранених… 10 загиблих. Із поранених 18 перебувають у важкому стані", - повідомив Янушевич.

Він зазначив, що внаслідок обстрілу в суботу не постраждали діти. Натомість внаслідок обстрілу в п’ятницю, 23 грудня, постраждала 6-річна дитина.

"У нас було 17 поранених і 5 людей загинуло. Серед поранених є 6-річна дівчинка, за життя якої боролися наші медики, її вдалося врятувати. Але дитина залишилася без ока, у неї забрали вухо, в неї переламана нога", - сказав голова ОВА.

Він також повідомив, що дівчинку евакуюють в Київ.

Нагадаємо, що російські окупанти у суботу, 24 грудня, обстріляли центр Херсона. ОВА повідомила про сімох загиблих внаслідок обстрілу.

Президент Володимир Зеленський заявив, що обстріл центральної частини Херсона 24 грудня став ще одним прикладом російського терору проти цивільного населення.

Керівництво Херсонської обласної військової адміністрації радить херсонцям подбати про власну безпеку й евакуюватися. Деякі частини міста через постійні ворожі обстріли залишаються зоною підвищеної небезпеки.