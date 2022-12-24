Влада не планує масові перевірки місць проживання переселенців

Перевірки будуть проводити тільки у випадку звернення правоохоронців.

Українська влада найближчим часом не планує масові перевірки місць проживання внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Віцепрем’єр-міністр України Ірина Верещук наголосила, що масові перевірки місць проживання ВПО зараз не на часі.

«Як держава ми зобов’язані проконтролювати цільове використання коштів. Разом з тим, не можемо допустити, щоб люди, які гостро потребують грошової допомоги, перебували під перевірками чи помилково цієї допомоги позбулися. Зараз, коли постійно лунають повітряні тривоги, проблеми з електрикою та зв’язком, люди не мусять стояти в черзі в органах соцзахисту, щоб підтвердити актуальність вказаного місця проживання. Маємо чітко визначити підстави, за яких допускається проведення перевірок», – наголосила Верещук.

За результатами наради вирішено проводити перевірки місць проживання ВПО виключно у випадках звернення правоохоронних органів до органів соцзахисту населення при наявності підозри неправомірного отримання допомоги. Про що особу обов’язково повідомлять телефонним дзвінком.

В усіх інших випадках проведення вибіркових перевірок місць проживання внутрішніх переселенців не допускається, запевнила очільниця Мінреінтеграції.

Ті, хто вважають, що їх права були порушені, можуть звернутися на гарячу лінію Уповноваженого з питань внутрішньо переміщених осіб: +38 (066) 813-62-39.

Нагадаємо, попри морози до -10 градусів Цельсія та обстріли, що виводять із ладу системи електро- та теплопостачання, лише 7% українців активно готуються до переїзду в інше місце. Станом на грудень, понад 5 млн людей, які були переміщені в Україні чи за її межами, повернулися додому.