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За минулу добу ЗСУ знищили ще 620 російських окупантів

Загалом Росія вже втратила близько 102 050 військових.

За минулу добу ЗСУ знищили ще 620 російських окупантів
Фото: надано автором

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 620 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила на війні в Україні близько 102 050 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.12 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 102050 (+620) осіб ліквідовано;
  • танків - 3011 (+5);
  • бойових броньованих машин - 6010 (+16);
  • артилерійських систем / artillery systems – 1991 (+3);
  • РСЗВ - 418 (+0);
  • засоби ППО - 212 (+0);
  • літаків - 283 (+0);
  • гелікоптерів - 267 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1706 (+0);
  • крилаті ракети - 653 (+0);
  • кораблі /катери - 16 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4635 (+8);
  • спеціальна техніка - 178 (+0).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, раніше на Донеччині морпіхи 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського спалили російську бойову машину піхоти.

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