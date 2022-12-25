Новий наступ Росії може початися вже в квітні на Донбасі, - німецькі ЗМІ

Кремль розраховує на допомогу Білорусі, при цьому можливі два сценарія.

У Міністерстві оборони Німеччини не виключають, що новий наступ Росії розпочнеться в квітні 2023 року і він буде неминучим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецькі ЗМІ.

Зазначається, що Кремль розраховує на допомогу Білорусі, при цьому можливі два сценарія.

Перший сценарій: Квітневий наступ передбачає можливе вторгнення Росії на підконтрольну Україні частину Донбасу. Саме при такому варіанті президент РФ Володимир Путін розраховує на допомогу Олександра Лукашенка, який вважає себе президентом Білорусі

При цьому білоруські війська будуть використані як загроза та відволікальний чинник під час реального наступу РФ. У випадку, якщо білоруські військові з'являться на спільному з Україною кордоні, то "українським захисникам доведеться розділитися, щоб відбити можливе вторгнення з півночі".

Хоча, як вважають німецькі аналітики, Лукашенко не вступить безпосередньо у війну. Однак він може щонайбільше розгорнути армію для погрозливих жестів. При цьому при такому сценарії метою Москви буде повне взяття під свій контроль Донбасу.

Другий сценарій: При цьому варіанті, який вважається малоймовірним, білоруська армія візьме участь у війні. В цьому разі Путін хотів би завоювати всю Україну у війні на два фронти. В такому випадку білоруські війська пішли б у наступ на Київ, а російські - наступали б по всьому Донбасу.

Також окупанти могли б завдати удару і по заходу України.

"Якщо армії Путіна вдасться просунутися на захід України, війська можуть відрізати західні постачання і змусити український уряд капітулювати. Проте ця стратегія вимагатиме загальної мобілізації в Росії, оскільки російська армія вже значно ослаблена війною в Україні і потребуватиме більше солдатів", - йдеться в в статті видання Kreiszeitung.

У матеріалі Focus вказано, що в такому разі росіяни прагнутимуть "дійти аж до польського кордону, щоб перешкодити постачанням зброї із Заходу та окупувати Придністров’я - регіон, який відколовся від Молдови".

"Для другого сценарію необхідна російська загальна мобілізація, вважає міністерство, але це "досить малоймовірно з внутрішньополітичних причин". Водночас міністр оборони Росії Сергій Шойгу буквально кілька днів тому заявив, що чисельність армії має бути збільшена до 1,5 мільйона солдатів. 200 тисяч солдатів зараз проходять військову підготовку, заявив сам Путін", - зазначають автори.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков не виключив, що , виходячи з термінів підготовки мобілізованих солдатів, російська армія може розпочати нову хвилю наступу у війні проти України в лютому 2023 року.

Нагадаємо, керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що наразі немає розвідданих про неминучу загрозу вторгнення з Білорусі, хоча повністю таку можливість виключати не можна.

За даними інституту ISW, Росія з жовтня готувала умови для вторгнення на північ України і наступ на Київ. Для цього відбулося часткове нарощування військових потужностей у Білорусі та посилення відповідної інформаційної кампанії. Раніше в Генштабі ЗСУ заявляли, що наступ на Київ не виключають, але ознак підготовки Росії до нього немає.

19 грудня в Мінську відбулася зустріч Лукашенка і Путіна. Як повідомлялося, вони домовилися про поглиблення співробітництва між обома державами - Росія та Білорусь будуть разом виробляти зброю і проводити військові навчання. Докладніше про цю зустріч читайте в матеріалі LB.ua "Про що домовилися Путін і Лукашенко в Мінську". 23 грудня Лукашенко повідомив, що знову їде до Путіна, щоб "ознайомитися з системою підготовки космонавтів".