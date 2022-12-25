На Херсонщині під час розмінування загинули троє співробітників ДСНС

У Бериславському районі підірвалися на ворожій міні рятувальники з Житомирщини.

На Херсонщині під час розмінування територій загинули троє співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Про це повідомив у Telegram голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Вчора, 24 грудня, під час проведення робіт із розмінування у Бериславському районі підірвалися на ворожій міні та загинули троє рятувальників з Житомирщини", - йдеться в повідомленні.

Загиблі: прапорщик служби цивільного захисту Сергій Курінний, водій-сапер групи піротехнічних робіт; молодший сержант служби цивільного захисту Дмитро Краснощоков, водій автотранспортного відділення. Також дорогою до лікарні від отриманих травм помер фельдшер-рятувальник, сержант служби цивільного захисту Олексій Сич.

"Через ворожу міну без батьків залишилися доньки Сергія та Дмитра… Схиляю голову у скорботі перед Героями, які повертали безпеку на Херсонщину. Співчуття рідним та вічна памʼять загиблим!", - написав Янушевич.

Нагадаємо, внаслідок учорашньої атаки російських окупантів на Херсонщину постраждали 68 осіб. Кількість загиблих унаслідок обстрілу Херсона 24 грудня зросла до 10.

Президент Володимир Зеленський заявив, що обстріл центральної частини Херсона 24 грудня став ще одним прикладом російського терору проти цивільного населення.