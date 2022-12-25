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Гуменюк про обстріли Херсона: "Росіяни просто ненавидять тих, хто живе краще за них"

У такий спосіб окупанти намагаються довести своєму "цареві", що вони нібито на щось здатні.

Гуменюк про обстріли Херсона: "Росіяни просто ненавидять тих, хто живе краще за них"
начальник об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк
Фото: Анна Стешенко

Керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк прокоментувала обстріли Херсона росіянами.

В ефірі національного телемарафону вона зазначила, що це - не помста, передає РБК-Україна.

Гуменюк зазначила, що окупанти просто ненавидять всіх, хто живе краще за них, а тому тероризують українців.

"Я взагалі не вважаю, що кожний обстріл (окупантів - ред.) є помстою. Це розвиток війни і військові дії, які ворог нам, скажімо, "запропонував" ще з 24 лютого з початку повномасштабного вторгнення. Говорити, що вони конкретно помстилися за влучання по пункту управління, вони не настільки цінують своїх, щоб гатити по наших. Вони просто ненавидять всіх тих, хто живе краще за них", - пояснила вона.

За її словами, в такий спосіб російські окупанти намагаються довести своєму "цареві", що вони нібито на щось здатні.

"Це прояв їх безсилля, тому що не можуть вони зробити те, чого від них жадає їх "вождь", - підсумувала Гуменюк.

Нагадаємо, за минулу добу росіяни вбили 16 мирних мешканців Херсонщини.  Ще 64 особи отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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