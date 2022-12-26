Росіяни розгортають мінні поля на окупованих територіях, але їхня ефективність під питанням, – МО Британії

З жовтня російська армія зосередилася на оборонній позиції в багатьох секторах на передовій в Україні. Це включає і розгортання додаткових полів з протитанковими та іншими мінами, що майже напевно виходить за межі російських доктринальних настанов.

Про це йдеться у звіті розвідки міністерства оборони Великої Британії, опублікованому в твіттері.

"Мінні поля становлять ефективну перешкоду для навчених військ, лише якщо вони прикриті спостереженням і вогнем. Головною проблемою для російських військ, ймовірно, буде нестача засобів спостереження та навченого персоналу для ефективного спостереження за великими площами нових мінних полів", – зазначили в повідомленні.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 26 December 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/yvZQ3XdjHK — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 26, 2022

Нагадаємо, керівник ГУР Міноборони України Кирило Буданов повідомив, що російська армія намагається наступати лише на Бахмутському напрямку. Докорінно ситуація, за його оцінкою, найближчим часом не зміниться.