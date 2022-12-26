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Росіяни розгортають мінні поля на окупованих територіях, але їхня ефективність під питанням, – МО Британії

Мінні поля необхідні окупантами для оборони загарбаних територій. 

Росіяни розгортають мінні поля на окупованих територіях, але їхня ефективність під питанням, – МО Британії
Ілюстративне фото
Фото: vesti-ua.net

З жовтня російська армія зосередилася на оборонній позиції в багатьох секторах на передовій в Україні. Це включає і розгортання додаткових полів з протитанковими та іншими мінами, що майже напевно виходить за межі російських доктринальних настанов.

Про це йдеться у звіті розвідки міністерства оборони Великої Британії, опублікованому в твіттері. 

"Мінні поля становлять ефективну перешкоду для навчених військ, лише якщо вони прикриті спостереженням і вогнем. Головною проблемою для російських військ, ймовірно, буде нестача засобів спостереження та навченого персоналу для ефективного спостереження за великими площами нових мінних полів", – зазначили в повідомленні. 

Нагадаємо, керівник ГУР Міноборони України Кирило Буданов повідомив, що російська армія намагається наступати лише на Бахмутському напрямку. Докорінно ситуація, за його оцінкою, найближчим часом не зміниться. 

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