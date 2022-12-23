До Лівії вирушив балкер зі 27,5 тис. тонн українського зерна

Наразі в портах завантажують понад мільйон тонн агропродукції на 27 суден.

Балкер BRAVE M з українським зерном відправився до африканської Лівії.

Про це повідомили в пресслужбі Адміністрації морських портів України.

На борту балкера - 27,5 тисячі тонн агропродукціі. Він доєднався до каравану з п'яти суден, які експортували 244 тис тонн агропродукціі з портів Великої Одеси до країн Азії та Європи.

"Наразі в портах завантажують більш 1 млн тонн украінської агропродукції на 27 суден. Ще 4 судна рухаються по «зерновому коридору» у напрямку українських портів", - повідомили в АМПУ.

Тим часом у Босфорі зберігається стабільна черга з 90 суден. Це тому, що кожного дня проводять 5-7 інспекцій при мінімально необхідних 12.

За інформацією АМПУ, із 1 серпня з портів Великої Одеси вийшло 580 суден, які експортували 15 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

Нагадаємо, напередодні в Босфорі своєї черги на інспекцію очікували 92 судна, котрі перевозять агропродукцію в рамках “зернової ініціативи”.