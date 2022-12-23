Росія заселяє своїми громадянами окуповані землі Донеччини й Луганщини, - InformNapalm

Росія заселяє своїми громадянами окуповані території Донеччини й Луганщини, які межують із РФ.

Про це повідомляє міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm.

На тимчасово захоплених територіях зростає попит і ціни на нерухомість.

"Росіяни, які приїжджають і переселяються на Донбас в особистих розмовах з місцевими мешканцями не приховують, що ці території, не дивлячись на війну і певні ризики, значно краще пристосовані для життя (газофіковані, електрофіковані, налагоджене водопостачання - все ще в довоєнний період, до 2014 року), ніж російські містечка й селища, де дотепер немає газу і центральної каналізації", - йдеться в повідомленні.

В InformNapalm зазначили, що наразі статистично важко оцінити масштаби заселення росіянами Донбасу. Припускають, що це контрольований Кремлем тренд з етнічного заміщення.

Нагадаємо, росіяни для створення адміністрацій на окупованих територіях України завозять чиновників з РФ. Такж загарбники створили на тимчасово захоплених землях юнацький “Рух перших” з ознаками тоталітарного культу.