На Київській дитячій залізниці почався зимовий сезон пасажирських перевезень

Якщо світло буде відключене, дитяча залізниця продовжить працювати за графіком.

Дитяча залізниця в Києві запустила зимовий сезон пасажирських перевезень. Як очікується, він триватиме більше місяця.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Пасажири дитячої залізниці зможуть побачити яскраво прикрашений центральний вокзал станції “Київ-Пасажирський дитячий”, раритетний потяг та резиденцію Святого Миколая.

“Цього року вперше на дитячій залізниці пасажирів перевозять теплі, затишні та автентичні ретро-вагони, які вперше вийшли на лінію взимку саме цьогоріч”, - наголосили в Укрзалізниці.

Дитяча залізниця працюватиме по суботах та неділях до 29 січня 2023 року. Перший потяг відправлятиметься о 10:30, останній о 18:50. Під час шкільних канікул перевезення пасажирів здійснюватиметься з четверга по неділю, четвер та п’ятниця з 11:10 до 15:10.

Музей історії Південно-Західної залізниці працюватиме всі дні, як і виставка вузькоколійного рухомого складу, де на юних відвідувачів чекатиме Залізний Миколай.

“У випадку відключення світла дитяча залізниця продовжує працювати за графіком”, - пообіцяли у перевізника.

Нагадаємо, з 30 грудня Укрзалізниця поновлює курсування “Лижного експересу” Київ - Славське. Щодня з 30 грудня поїзд відправлятиметься з Києва о 5:59, і прибуватиме до Славського о 13:55. Зворотно рейс відправлятиметься о 14:10 і прибуватиме до Києва о 22:07.