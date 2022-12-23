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В Україні планують розширити мережу пунктів незламності до 15-17 тисяч

Для їхнього утримання громадам зараховуватимуть 13,4% акцизу на пальне.

В Україні планують розширити мережу пунктів незламності до 15-17 тисяч

В Україні планують розширити мережу пунктів незламності до 15-17 тисяч.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр Денис Шмигаль.

За його словами, ці пункти хочуть створити у всіх областях.

Для цього планують посилити фінансову спроможність громад - ОТГ віддадуть кошти з акцизу на пальне.

"Для посилення фінансової спроможності громад сьогодні ухвалюємо рішення про механізм зарахування до місцевих бюджетів 13,4% від акцизу за пальне. У 2023 році залишаємо ці кошти у громад, аби місцева влада мала додаткові ресурси на відбудову інфраструктури та соціальні видатки", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, Верховна Рада у вересні прийняла в другому читанні Закон 7668-д щодо ставок акцизного податку на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану. Ним ввели акциз на пальне, за винятком потреб Міноборони.

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