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Росія готується до масованого удару по Україні, Сили оборони готові, – Гуменюк

Наразі у морі один надводний, два підводні ракетоносії, що в загальній кількості складає 16 ракет типу "Калібр"

Росія готується до масованого удару по Україні, Сили оборони готові, – Гуменюк
Наталія Гуменюк
Фото: Анна Стешенко

Росія готується до масованого удару по території України, але не виключені й точкові удари.

Про це ефірі телемарафону заявила керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, передає "Укрінформ".

“Очевидно, що росіяни до чогось готуються. Наразі у морі один надводний, два підводні ракетоносії, що в загальній кількості складає 16 ракет типу “Калібр”. Пам'ятаємо про те, що в них є таке тяжіння до повторення більш-менш для них значущих операцій. Тому, якщо згадати 5 грудня, як вони готувались до масованого ракетного удару, коли виводили і ракетоносії в море, і піднімали стратегічну, і тактичну авіацію, в принципі все дуже схоже. Ми готові до цього. Ми усвідомлюємо, що можливий такий удар”, – наголосила Гуменюк.

Вона зауважила, що ворог здатен завдавати не лише масовані, а й точкові удари.

"Те, що в них вичерпуються запаси – зрозуміло, бо вони їх використовують, але недооцінювати ворога не можна. Росіяни намагаються поповнювати свої резерви попри санкції й попри обмеження у своїх потужностях. Ми бачимо, що вони вишукують можливість затримувати хід подій, взяти так звану оперативну паузу, щоб підтягнути резерви й продовжувати своє «побєдоносне шоу», як вони вважають. Але наша протидія адекватна, ми не дамо їм тієї паузи, бо усвідомлюємо — нам треба вибороти максимально швидко свою незалежність", – наголосила Гуменюк.

Нагадаємо, раніше очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що у Росії є можливості завдавати масованих регулярних ракетних ударів по Україні та нашій інфраструктурі, однак її ракетний арсенал скорочується. За словами Буданова, ракет у Росії вистачить ще на 2-3 масованих обстріли.

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