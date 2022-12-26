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​На Закарпатті прикордонники шукають чотирьох чоловіків, які хотіли незаконно перейти кордон, але загубилися у горах

До пошуків залучено вертолітну авіацію по обидва боки кордону з Румунією.

​На Закарпатті прикордонники шукають чотирьох чоловіків, які хотіли незаконно перейти кордон, але загубилися у горах
Фото: ДПСУ

На Закарпатті прикордонники України та Румунії розшукують чотирьох чоловіків, які загубилися у горах.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

Учора вранці військовослужбовці відділу прикордонної служби "Ділове" отримали інформацію про те, що в районі гори Піп Іван Мармароський румунські прикордонники затримали двох осіб, які незаконно перетнули українсько-румунський кордон.

Затриманими виявились громадяни України. Вони повідомили, що разом із ними було ще четверо чоловіків, які зникли з їхнього поля зору.

Прикордонники організували спільні з румунськими колегами пошукові заходи, що тривають досі. До пошуків залучено вертолітну авіацію по обидва боки кордону.

Пошукову операцію ускладнює сильний сніг та погана видимість. Керівництво Мукачівського прикордонного загону застерігає усіх охочих утриматися від походів у високогір’я з метою збереження життя та здоров’я.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті затримали трьох ухилянтів, які тікали до Румунії.

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