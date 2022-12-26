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Мережа power-banking: у яких банках можна отримати готівку в умовах блекауту

Відділення розташовані у Києві та ще у 275 населених пунктах 22 областей України.

Мережа power-banking: у яких банках можна отримати готівку в умовах блекауту
Фото: bank.gov.ua

Нацбанк і системно важливі банки країни створили спільну банківську мережу power-banking, яка об’єднала відділення по всій Україні, що можуть працювати та надавати послуги під час відключення світла.

Про це повідомляє сайт НБУ. 

Згідно з повідомленням, відділення забезпечені альтернативними джерелами енергії та резервними каналами зв’язку, мають посилену інкасацію готівки й додатковий персонал.

В умовах блекауту у таких відділеннях можна буде отримати готівку (в банкоматах чи у касі), здійснити платежі або переказ коштів (у касі чи в терміналах самообслуговування), обміняти валюту (у разі наявності готівкової валюти у касі), отримати консультації менеджера.

 

Наразі мережа налічує вже понад 1 000 відділень та об’єднує всі 14 системно важливих банків, відділення яких стали її основою.

Відділення розташовані у Києві та ще у 275 населених пунктах 22 областей країни, в тому числі й у деокупованих районах Херсонщини, Харківщини, Миколаївщини.

Перелік чергових відділень банків, внесених до інтерактивної мапи, постійно уточнюється й оновлюється Нацбанком.

Нагадаємо, Росія готується до масованого удару по території України, але не виключені й точкові удари.

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