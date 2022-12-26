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У лікарні померла пʼята жертва удару росіян по будинку в Кривому Розі

10 днів лікарі боролися за житття 51-річного Олександра, але травми виявилися критичними. 

У лікарні померла пʼята жертва удару росіян по будинку в Кривому Розі
Фото: Telegram/Дмитро Резніченко

Кількість жертв від російського удару по будинку в Кривому Розі, здійсненому 16 грудня, зросла до пʼяти. Сьогодні в лікарні помер 51-річний Анатолій Калініченко.

Десять днів медики боролися за його життя, але отримані поранення були критичними. Про це мер міста Олександр Вілкул повідомив у Телеграм

"На жаль, до п'яти зросла кількість жертв підлого ракетного удару окупантів по житловому будинку 16 грудня.Сьогодні у лікарні від отриманих під час вибуху ракети травм помер Анатолій Олександрович Калініченко, йому був 51 рік… Лікарі 10 днів боролися за його життя, зробили все, що могли. Але травми були критичні", – написав він.

Удар по житловому будинку росіяни здійснили 16 грудня. Серед загиблих – півторарічний хлопчик. 13 людей зазнали поранень. 

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