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Ціллю номер один ворога залишається столиця, – Ігнат

Повітряні сили вдосконалюють свої уміння із знищення ворожих ракет і дронів, але досі не вистачає засобів ураження.

Ціллю номер один ворога залишається столиця, – Ігнат
Юрій Ігнат
Фото: Командування Повітряних сил

Російські військові атакують об’єкти критичної інфраструктури, зокрема, паливно-енергетичний сектор Києва і області. Саме на Київщину ворог спрямовує найбільше ракет. Ціллю номер один для окупантів залишається столиця.

Про це заявив в ефірі телемарафону речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, Повітряні сили вдосконалюють щодня свої уміння зі знищення ворожих цілей, однак досі не вистачає засобів ураження.

Ігнат додав, що не завжди вдається знищити 100% дронів, бо вони спроєктовані так само як і крилаті ракети, щоб проходити протиповітряну оборону.

 

“Але, як бачимо, результат, який становить 75, 85, 90, а деколи й 100 відсотків, говорить, наскільки професійно люди виконують свої завдання. Передусім – це зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил ЗСУ, також авіаційні підрозділи, зокрема, винищувальна авіація, а також мобільні вогневі групи, які сьогодні є фактично в усіх сил оборони і які знищують БПЛА стрілецькою зброєю, ПЗРК тощо”, – зазначив Ігнат.

Нагадаємо, за словами керівниці об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, Росія готується до масованого удару по території України, але не виключені й точкові удари. 

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