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Укрпошта вперше виплатила пенсії на звільненій Луганщині

За один день вдалося зробити близько 100 виплат.

Укрпошта вперше виплатила пенсії на звільненій Луганщині
Фото: Укрпошта

Укрпошта провела перші виплати на деокупованій Луганщині. Жителям села Невське видали пенсії та грошову допомогу.

Про це пише пресслужба «Укрпошти».

«Днями «Укрпошта» здійснила перші грошові виплати на Луганщині. Після деокупації мешканці населеного пункту Невське, розташованого безпосередньо на лінії фронту, отримали пенсії та разову грошову допомогу від гуманітарної організації Червоний Хрест. За один день «Укрпошті» вдалося видати близько 100 виплат жителям Невського Луганської області», — зазначили там.

У компанії наголошують, що виїжджають до населених пунктів на лінію фронту, щойно отримують дозвіл від військових та місцевої влади. В «Укрпошті» розповіли, що до початку вторгнення в Невському працювало стаціонарне поштове відділення, яке окупанти повністю зруйнували.

Нагадаємо, що новорічна поштова резиденція почала приймати листи за адресою вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 01001. 

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