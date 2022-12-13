Укрзалізниця попередила про затримку поїздів на заході України, у Словаччині та Польщі через негоду
Укрзалізниця попередила про затримку поїздів на заході України, у Словаччині та Польщі через негоду
Дорж Бату: фальсифікація чи містифікація?
Дорж Бату: фальсифікація чи містифікація?
Зеленський увів у дію санкції проти Паканича і інших осіб з УПЦ (МП)
Зеленський увів у дію санкції проти Паканича і інших осіб з УПЦ (МП)
В одній із російських тюрем побили в'язнів, які відмовилися їхати на війну в Україну
В одній із російських тюрем побили в'язнів, які відмовилися їхати на війну в Україну
Митрополит Онуфрій пролив на себе кров Христову під час причастя, це погане знамення у православ’ї 
Митрополит Онуфрій пролив на себе кров Христову під час причастя, це погане знамення у православ’ї 
На Луганщині прогримів вибух у штабі "вагнерівців"
На Луганщині прогримів вибух у штабі "вагнерівців"
Посилення ППО. Made in Germany
Посилення ППО. Made in Germany
Українські військові показали відео танкової дуелі з ворогом: техінка окупантів перетворилась на брухт із першого пострілу
Українські військові показали відео танкової дуелі з ворогом: техінка окупантів перетворилась на брухт із першого пострілу
ГоловнаСуспільствоЖиття

Новорічна поштова резиденція в Києві починає приймати листи

Цього року обов’язковою є реєстрація надісланих листів у спеціальній формі.

Новорічна поштова резиденція в Києві починає приймати листи
Фото: Пресслужба Укрпошти

Новорічна поштова резиденція починає приймати листи за адресою вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 01001. 

Про це повідомила пресслужба Укрпошти.

“Традицію писати листи важливо підтримувати, попри все. Щоб одного дня малеча знайшла відповідь від Новорічного чарівника у поштовій скриньці, а згодом збулася й найзаповітніше — потонути в обіймах найдорожчої людини”, - йдеться у повідомленні.

Укрпошта наголошує, що цього року обов’язковою є реєстрація надісланих листів у спеціальній формі за посиланням.⠀

Щоб лист від Новорічного чарівника не загубився і знайшов свого отримувача, слід вказати повну адресу з індексом, нагадав поштовий оператор. 

Нагадаємо, у центрі Києва на Новий рік буде встановлена штучна "ялинка незламності". Водночас масових розважальних заходів не буде.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також