Новорічна поштова резиденція в Києві починає приймати листи

Цього року обов’язковою є реєстрація надісланих листів у спеціальній формі.

Новорічна поштова резиденція починає приймати листи за адресою вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 01001.

Про це повідомила пресслужба Укрпошти.

“Традицію писати листи важливо підтримувати, попри все. Щоб одного дня малеча знайшла відповідь від Новорічного чарівника у поштовій скриньці, а згодом збулася й найзаповітніше — потонути в обіймах найдорожчої людини”, - йдеться у повідомленні.

Укрпошта наголошує, що цього року обов’язковою є реєстрація надісланих листів у спеціальній формі за посиланням.⠀

Щоб лист від Новорічного чарівника не загубився і знайшов свого отримувача, слід вказати повну адресу з індексом, нагадав поштовий оператор.

Нагадаємо, у центрі Києва на Новий рік буде встановлена штучна "ялинка незламності". Водночас масових розважальних заходів не буде.