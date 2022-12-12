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У вівторок у Києві прогнозується посилення снігопадів

Водіїв закликали тимчасово пересісти на громадський транспорт. 

У вівторок у Києві прогнозується посилення снігопадів
Фото: Макс Требухов

На завтра у Києві прогнозується посилення снігопадів. Міська влада закликала бути обережними, особливо на дорогах.

Нині до прибирання наслідків ранкового снігу задіяні 283 одиниці спецтехніки, майже 3 000 працівників керуючих компаній та майже 800 працівників "зеленбудів". Про це повідомили в КМДА

"Паркуйте автівки, аби вони не заважали роботі снігоприбиральної техніки!" – закликали в адміністрації. 

За можливості водіїв закликали не користуватися власними авто під час снігопадів, аби не створювати заторів і не заважати снігоприбиральній техніці. 

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