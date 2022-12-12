У вівторок у Києві прогнозується посилення снігопадів

На завтра у Києві прогнозується посилення снігопадів. Міська влада закликала бути обережними, особливо на дорогах.

Нині до прибирання наслідків ранкового снігу задіяні 283 одиниці спецтехніки, майже 3 000 працівників керуючих компаній та майже 800 працівників "зеленбудів". Про це повідомили в КМДА.

"Паркуйте автівки, аби вони не заважали роботі снігоприбиральної техніки!" – закликали в адміністрації.

За можливості водіїв закликали не користуватися власними авто під час снігопадів, аби не створювати заторів і не заважати снігоприбиральній техніці.