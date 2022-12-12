Поліція збільшила кількість нарядів на вулицях, - Ігор Клименко

Також поліцейські посилили свою присутність на деокупованих територіях.

Через тривалу відсутність електроенергії Національна поліція прийняла рішення збільшити кількість патрулів на вулицях.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Зокрема, до патрулювання залучають курсантів вищих навчальних закладів системи МВС, які проходять практику у поліцейських підрозділах, а також представників добровольчих формувань територіальних громад.

Правоохоронці також посилили свою присутність на деокупованих територіях, де проводять стабілізаційні заходи.

“Насамперед наряди наближені до об’єктів соціальної та критичної інфраструктури, а також до пунктів незламності, які розгорнуті в державі. Окрім того, наші співробітники несуть службу та регулюють рух на всіх найбільших перехрестях, через гучномовці повідомляють про оголошення або відбій повітряної тривоги”, - зазначив голова Нацполіції Ігор Клименко.

Він додав, що поліція напрацювала алгоритми, аби українці знали, як діяти у ситуації тривалої відсутності тепла, електроенергії або зв’язку

Нагадаємо, у поліції обіцяють охороняти графіті Бенксі на Київщині. Перед тим у Гостомелі затримали зловмисників, які намагалися викрасти графіті Бенксі.

Раніше британський художник Бенксі підтвердив своє авторство на сім муралів у різних місцях України, включаючи постраждалі від російської окупації Бородянку та Ірпінь.