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Троє піротехніків ДСНС загинули у Донецькій області

Відбулася детонація вибухонебезпечного предмета.

Троє піротехніків ДСНС загинули у Донецькій області
Фото: ДСНС

Сьогодні під час проведення робіт з розмінування у Костянтинівці Донецької області загинули троє піротехніків ДСНС.

Про це ДСНС повідомляє у Telegram.

Зазначається, що трагедія сталася 12 грудня, під час проведення робіт з розмінування у місті Костянтинівка Краматорського району.

“Там відбулася детонація вибухонебезпечного предмета, в результаті чого загинули начальник відділення піротехнічних робіт АРЗ СП Євген Сагайда 1998 року народження, начальник відділення підводного розмінування АРЗ СП Головного управління Олександр Кулініч 2000 року народження, старший водій-сапер відділення піротехнічних робіт АРЗ СП Головного управління Максим Лизя 1979 року народження”, – йдеться у повідомленні.

Фото: ДСНС

Ще двоє піротехніків поранені, лікарі борються за їхні життя.

“Щирі співчуття рідним, близьким та друзям наших колег. В цю гірку мить поділяємо ваше горе та разом з вами схиляємо голову в глибокій скорботі”, – зазначили в ДСНС.

Фото: ДСНС

Нагадаємо, кількість піротехніків Державної служби України з надзвичайних ситуацій збільшено на 400 осіб. 

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