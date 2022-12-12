Дуда: ЄС має допомогти Польщі і Німеччині у разі збільшення потоку біженців з України

Через російські атаки на українську інфраструктуру може зрости число охочих покинути свої домівки.

Президент Польщі Анджей Дуда очікує збільшення кількості українських біженців цієї зими.

Про це пише The Guardian.

На думку польського президента, Євросоюз повинен надати Польщі та Німеччині фінансову підтримку, оскільки країни прийняли найбільше українських переселенців.

Видання зазначає, що мільйони українців вже покинули Україну з 24 лютого. Існують побоювання, що зросте кількість охочих покинути свої домівки в холодні місяці, оскільки Росія продовжує атакувати ключову інфраструктуру України.

"Я вважаю, що ми повинні звернутися до європейської спільноти, щоб була фінансова підтримка наших країн (Польщі і Німеччини – ред), які несуть особливий тягар у зв'язку з прийомом біженців з України", – сказав Анджей Дуда під час прес-конференції в Берліні в понеділок.

Нагадаємо, близько половини працевлаштованих у Польщі та Німеччині українських біженців хочуть залишитись там після війни.