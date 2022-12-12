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Білоруси не мають мотивації воювати, - голова Рівненської ОВА

Однак деяка частина білорусів може воювати за гроші.

Білоруси не мають мотивації воювати, - голова Рівненської ОВА
Голова Рівненської ОВА Віталій Коваль
Фото: Facebook/Віталій Коваль

Білоруси не мають ні мотивації, ні ідеї, заради якої можуть взяти участь у війні на боці російського агресора.

Про це заявив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль, інформує УП.

"Мотивації там (у білорусів – ред.) небагато. Колеги розказували, коли з Київської області поранені росіяни попадали в госпіталь в Білорусі, у них там істерика. Білоруси бачили російських поранених, бачили цю лють війни", - сказав він.

На думку очільника Рівненської ОВА, лише деяка частина білорусів могла б взяти участь у бойових діях за гроші. 

"І мотив – за що вони воюватимуть? Я не знаю. За грошові знаки? Ну, якась частина – так, їм все рівно, де воювати. Але за ідею? Немає ідеї", - сказав Коваль.

Нагадаємо, що за даними Центру національного спротиву, на держпідприємствах Республіки Білорусь почали збір коштів на потреби російської армії.

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