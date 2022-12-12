ЗСУ і сили спротиву знищили минулого тижня 10 ворожих баз у Запорізькій області

Особливо результативними були вихідні.

Завдяки роботі українських військових і сил спротиву на тимчасово-окупованих територіях Запорізької області минулого тижня було знищено понад 10 ворожих військових баз.

Про це повідомив у Telegram мер Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, особливо результативними були минулі вихідні.

У суботу було знищено блок-пост з особовим складом окупантів у Новобогданівці.

“Постраждала” радіолокаційна станція окупантів поблизу Семенівки.

У неділю ліквідували дві російські бази, які були розташовані у школі села Майське та на території підприємства у Пологах.

“Але найгарячіше цього тижня було у Мелітополі. Ввечері в суботу було надто гучно в готельно-ресторанному комплексі, де жив підрозділ ФСБ і відпочивали військові-осетинці”, – зауважив Федоров.

Він додав, що будівля знаходиться у нижній частині міста поруч з топ-базами військової техніки, особового складу та адміністрацій окупантів.

“Тож “надійне” ППО рашистів виявилося дирявим. Доки окупанти замовляють чергові чорні пакети, починаємо відлік нового тижня”, – зазначив Федоров.

Нагадаємо, внаслідок вибуху у Мелітополі поранення отримав колаборант.