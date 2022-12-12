Штурмові групи звільнили від російських окупантів села Кислівку та Котлярівку.

Окремий розвідувально-диверсійний підрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони "Kraken" оприлюднив відео зі звільнення двох населених пунктів Луганщини.

Ролик оприлюднили на Telegram-каналі спецпідрозділу.

Штурмові групи звільнили від російських окупантів села Кислівку та Котлярівку. Вони розташовані на північ від Сватового.

Нагадаємо, раніше "Kraken" опублікував відео Куп'янської наступальної операції. До цього показав ролик з операції, з якої починався контрнаступ української армії на Харківщині.