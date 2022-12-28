Головне за ніч. Середа, 28 грудня

Відбиті атаки противника на Донбасі, втрати окупантів, ворожий обстріл Харкова, нові ударні дрони Punisher, зниження цін на газ в Європі.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Площанка і Червонопопівка Луганської області та Спірне, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Андріївка, Кліщіївка, Авдіївка, Водяне, Мар’їнка, Побєда і Золота Нива на Донеччині.

Українські ракетники і артилеристи за минулу добу уразили пункт управління, сім районів зосередження живої сили та військової техніки, два склади боєприпасів, а також важливий військовий об’єкт окупантів.

Противник завдав ракетного удару та здійснив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об’єктах міста Херсон. Продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках та намагається поліпшити тактичне положення на Лиманському напрямку.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 28 грудня – в новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще близько 550 росіян і багато військової техніки. З початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила близько 103 770 військових.

Про інші втрати ворога - в новині.

Уранці 28 грудня російська армія відкрила вогонь по Харкову.

Голова ОВА Олег Синєгубов уточнив, що удару завдано по Слобідському району.

За уточненими даними станом на 10:05, поранено одну людину.

"Унаслідок ранкових ударів окупантів по Харкову осколкове поранення отримав 48-річний чоловік. Перебуває у лікарні у стані середньої тяжкості", – зазначив Синєгубов.

Російські сили в Бахмуті, можливо, наближаються до кульмінації, як це сталося у Херсоні у серпні.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Бойові втрати окупантів, ймовірно, змушують РФ у районі Бахмута використовувати десантні групи. “Російські війська так само деградували від ротних і батальйонних тактичних груп до окремих груп розміром у загін, як російські підрозділи в Херсонській області.... у серпні 2022 року”, – йдеться у звіті. Тоді ISW оцінила, що це вказувало на кульмінацію російського наступу у регіоні, оскільки російські сухопутні сили були настільки деградовані, що більше не могли керувати підрозділами в ешелонах, достатніх для досягнення значних успіхів.

На озброєння української армії надійшли нові ударні дрони Punisher, повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

“Дрон має здатність нести на підвісці та скидати боєприпас вагою до 2,5 кг, пролітаючи на відстань до 45 км в один бік. Він має в своєму розпорядженні 2 тис. уражаючих елементів і знищить все живе в радіусі 30 метрів”, – йдеться у повідомленні.

Punisher – легкий ударно-розвідувальний безпілотний комплекс, розроблений компанією UA Dynamics. Він також може мати медично-рятувальне призначення та нести контейнер із медикаментами, який скидається для надання допомоги пораненим.

Європейські ціни на газ 27 грудня продовжили знижуватися на тлі теплої погоди і зменшення занепокоєння щодо поставок та запасів, пише Bloomberg.

Учора під час торгів вартість газу на хабі TTF у Нідерландах опустилася нижче 77 євро за мегаватт-годину. Це найменший рівень від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вартість газу в Нідерландах впала ще на 3,6%, оскільки очікується, що температура лишатиметься вище норми в північно-західній Європі на початку нового року.

Вплинули також великі запаси скрапленого природного газу і типове уповільнення промислового попиту наприкінці року.

Тепліша погода в поєднанні з більшим виробленням вітрової енергії дозволила Німеччині зберігати газ протягом останніх п’яти днів, повідомив президент BNetzA Клаус Мюллер у Twitter. Це гарна новина для безпеки постачання на наступний рік, додав він.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!