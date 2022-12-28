Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП) відмовилася змінювати назву. При цьому закон, нещодавно визнанний рішенням Конституційного Суду України (КСУ) правомірним, зобов’язує церкву вказати у своїй назві приналежність до Росії.

Позицію церкви висловив голова Юридичного відділу УПЦ МП протоієрей Олександр Бахов.

«Конституційний Суд України визнав закон про перейменування конституційним. Водночас слід зазначити, що Рішення Конституційного Суду не зобов’язує Українську Православну Церкву змінити свою назву, воно лише стосується відповідності закону про перейменування Конституції України», — сказав Бахов.

За його словами, в самому законі відсутня будь-яка згадка про Українську Православну Церкву.

«Статутні документи свідчать, що УПЦ зареєстрована відповідно до українського законодавства, її засновником є Собор УПЦ, її релігійний центр, як і всі органи управління, знаходяться в місті Києві. Тож всі спроби примусово застосувати цей закон до УПЦ збільшить випадки порушення права на свободу совісті та віросповідання в Україні»”, - сказав Бахов.

Таким чином, Бахов вважає, що на сьогодні відсутні будь-які законні підстави для зміни назви релігійних організацій, що належать до Української Православної Церкви.

Нагадаємо, напередодні Конституційний Суд України визнав правомірним перейменування Української православної церкви Московського патріархату. Очікується, що церква буде переіменована на Російську православну церкву в Україні.

Сам законопроєкт Верховна Рада ухвалила ще 4 роки тому, однак він до цього часу не вступив у дію, бо тоді Опозиційний блок подав заяву до Конституційного Суду, що нібито документ не правомірний. Відтоді засідання щодо цієї справи не було.

Також нагадаємо, що Міністерство культури рекомендуватиме Лаврському заповіднику не продовжувати угоду з УПЦ МП на оренду Успенського собору й Трапезної церкви у Верхній Лаврі. Поки перевірку використання майна не буде завершено, богослужіння у Верхній Лаврі "унеможливлюється".

Нагадаємо, що намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври митрополит Павло закликав президента Володимира Зеленського не забирати в УПЦ МП храми на території лаври, які були в неї в оренді. Стало відомо, що з 1 січня УПЦ МП не пускатимуть в Успенський собор і Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври.

З середини листопада СБУ проводить обшуки в єпархіях УПЦ МП. Правоохоронці кажуть, що знаходять там заборонені предмети (зазвичай це російська література та російські настанови), іноземних громадян, які переховуються, зброю, диверсантів, а також допитують священнослужителів.

РНБО після численних випадків виявлення на обʼєктах УПЦ (МП) кремлівських агіток і поширення серед вірян антиукраїнських наративів ініціювала заборонення повʼязаних із Росією релігійних організацій. Також складено два санкційних списки проти повʼязаних з цією церквою осіб.

2 грудня санкції застосували, зокрема, проти намісника Києво-Печерської Лаври Павла і ексдепутата Вадима Новінського, а також іще восьми церковних діячів. 11 грудня – проти митрополита Бориспільського і Броварського Антонія, в миру – Івана Паканича, керуючого справами Української православної церкви, члена Міжсоборної присутності Російської православної церкви. У тому ж списку – ще шестеро людей.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що проти діячів УПЦ МП, яких викрито або буде викрито в роботі на Росію, вживатимуться відповідні заходи.