Мінкульт рекомендуватиме не продовжувати угоду з УПЦ МП у Києво-Печерській Лаврі

Поки перевірку використання майна не буде завершено, богослужіння у Верхній Лаврі "унеможливлюється".

Міністерство культури рекомендуватиме Лаврському заповіднику не продовжувати угоду з УПЦ МП на оренду Успенського собору й Трапезної церкви у Верхній Лаврі.

Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр культури Олександр Ткаченко, повідомляє Liga.

"Дійсно, спливає угода про оренду Успенського та Трапезного храмів у Верхній Лаврі. Відповідно до нас звернувся директор Лаврського заповідника щодо інформування з цього питання. Ми на виконання указу президента щодо перевірки стану справ використання майна Лаври будемо рекомендувати, тому що наказати ми не можемо, але будемо рекомендувати таку угоду не продовжувати", – сказав Ткаченко.

Він повідомив, що згідно з указом президента створено міжвідомчу урядову комісію із вивчення питання використання майна Лаври. Поки перевірку не буде завершено, використання майна Верхньої Лаври для богослужінь "унеможливлюється".

"Стосовно іншого майна є відповідні угоди, які тривають, вони поки що будуть продовжені до моменту завершення такої перевірки", – сказав міністр.

Щодо майна Нижньої Лаври Ткаченко зазначив, що у 2013 році було укладено безстрокову угоду на її використання УПЦ МП.

"Але з огляду на те, що є тепер указ і міжвідомча комісія, нам доведеться перевірити правомірність використання, чи не було там якихось порушень, і з огляду на це вже виносити відповідні рішення", – сказав Ткаченко.

Нагадаємо, що намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври митрополит Павло закликав президента Володимира Зеленського не забирати в УПЦ МП храми на території лаври, які були в неї в оренді. Стало відомо, що з 1 січня УПЦ МП не пускатимуть в Успенський собор і Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври.

З середини листопада СБУ проводить обшуки в єпархіях УПЦ МП. Правоохоронці кажуть, що знаходять там заборонені предмети (зазвичай це російська література та російські настанови), іноземних громадян, які переховуються, зброю, диверсантів, а також допитують священнослужителів.

РНБО після численних випадків виявлення на обʼєктах УПЦ (МП) кремлівських агіток і поширення серед вірян антиукраїнських наративів ініціювала заборонення повʼязаних із Росією релігійних організацій. Також складено два санкційних списки проти повʼязаних з цією церквою осіб.

2 грудня санкції застосували, зокрема, проти намісника Києво-Печерської Лаври Павла і ексдепутата Вадима Новінського, а також іще восьми церковних діячів. 11 грудня – проти митрополита Бориспільського і Броварського Антонія, в миру – Івана Паканича, керуючого справами Української православної церкви, члена Міжсоборної присутності Російської православної церкви. У тому ж списку – ще шестеро людей.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що проти діячів УПЦ МП, яких викрито або буде викрито в роботі на Росію, вживатимуться відповідні заходи.