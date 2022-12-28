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Із вересня ППО збила понад 420 російських ракет, - Ігнат

По Харківській ТЕЦ вдарили 11 вересня. Тоді росіяни почали нападати на нашу критичну інфраструктуру.

Із вересня ППО збила понад 420 російських ракет, - Ігнат
речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат
Фото: Укрінформ

Українська ППО з вересня збила понад 420 ракет та 430 дронів-камікадзе.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє Укрінформ.

"Всі взяли дату 10 жовтня від першого масованого ракетного обстрілу за початок відліку атак на енергетичну інфраструктуру. Але ж насправді вдарили по Харківській ТЕЦ ще 11 вересня, тоді вони почали нападати на нашу критичну інфраструктуру. З цього часу вже приблизно більш як 420 ракет і 430 дронів-камікадзе були збиті протиповітряною обороною, атакувала, звісно, більша кількість", - повідомив Ігнат.

Він також відзначив, що ворог уже використав значну кількість ракет. У росіян залишається велика кількість носіїв, які передислокували вглиб території після вибухів на аеродромі в Енгельсі.

"Власне, передислокувались зараз вони на інші аеродроми, розосередились ті аеродроми, які можуть приймати стратегічну авіацію Ту-96 і Ту-160, їх не так багато в Росії, тому туди вони трошки розосередили», - зазначив речник.

Ігнат додав, що росіяни мають список цілей по території України, тож вони будуть продовжувати атаки, виходячи зі своїх можливостей.

Нагадаємо, що сили протиповітряної оборони знищили близько 70 безпілотників з другої партії дронів, які РФ отримала від Ірану.

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