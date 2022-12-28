Ранковий ракетний удар по Харкову не вплинув на енергосистему, - Терехов

Російські війська вранці 28 грудня завдали ракетних ударів по Харкову із зенітно-ракетних комплексів С-300. При цьому ракетний удар не вплинув на енергосистему.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на слова міського голови Ігоря Терехова в в ефірі національного телемарафону.

«Були прильоти ракет С-300, це були дві ракети. Унаслідок обстрілу є один постраждалий, який доправлений у лікарню. Зараз ми ліквідуємо руйнування, завдані ворогом», - сказав Терехов.

За його словами, ранковий удар не вплинув на енергосистему, в місті надаються комунальні послуги, працює електротранспорт, а відключення електроенергії відбуваються за графіком. В кожному районі по-різному, по 3-4 години немає світла.

Нагадаємо, уранці 28 грудня російська армія відкрила вогонь по Харкову. Поранено одну людину.