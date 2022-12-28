Звуки вибухів на півночі Києва - це робота розміновувачів, - КМВА

Киян просять не лякатися звуків вибухів на півночі столиці.

На околиці Києва чутно вибухи від навчання саперів у Вишгороді.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація (КМВА).

“Сьогодні (28 грудня, - ред.) у Вишгороді проводять навчання саперів”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що бійці відпрацьовують навички вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів. Тому в деяких громадах лунатимуть звуки вибухів.

Місцева влада закликає жителів зберігати спокій і перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги.

Нагадаємо, чоловік та 7-річний хлопчик підірвалися на вибуховому пристрої біля села Бугаївка в Чугуївському районі Харківщини. Обидва були госпіталізовані.