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​До Києва прибув міністр оборони Франції

Себастьєн Лекорню зустрінеться з Олексієм Резніковим.

​До Києва прибув міністр оборони Франції
Фото: nv.ua

Сьогодні до Києва приїхав міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню.

Про це повідомляє TF1.

Зазначається, що голова оборонного відомства Франції зустрінеться з українським колегою Олексієм Резніковим.

Себастьєн Лекорню відвідав Стіну пам’яті загиблих за Україну, щоб віддати шану полеглим у боях українським воїнам.

Міністр візьме участь у робочій зустрічі з командами Міністерства оборони України та Збройних сил. Обговорюватимуться питання військової підтримки, яку Франція вже надала Україні і підтримки, яка ще буде надана. Потім Лекорню зустрінеться з Олексієм Резніковим. Після зустрічі запланований пресбрифінг.

 

Раніше повідомлялося, що міністр оборони Франції приїде 28 грудня до Києва.

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