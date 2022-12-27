​У МЗС прокоментували претензії щодо кандидатури посла України в Болгарії

“Роботу посла слід оцінювати по результатах роботи, а не за інтерпретаціями та образами”.

Призначення на посади послів некадрових дипломатів є звичайною міжнародною практикою.

Так у МЗС прокоментували призначення 26 грудня президентом України на посаду посла в Болгарії Олесю Ілащук, кандидатура якої викликала дискусії у суспільстві.

У МЗС зазначили, що уряд Болгарії після оцінки її кандидатури без зволікань надав агреман пані Ілащук, не маючи жодних застережень щодо її роботи в Болгарії.

"Що стосується призначення на посаду посла Олесі Ілащук, то за наявною в МЗС інформацією вона отримала диплом з відзнакою за спеціальністю “Країнознавство” кафедри міжнародних відносин факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Має кваліфікацію спеціалістки з міжнародних відносин, перекладачки. Вільно володіє англійською мовою", – йдеться у повідомленні.

У МЗС зазначили, що роботу посла слід оцінювати по результатах роботи, а не за інтерпретаціями та образами.

Нагадаємо, учора Українська правда писала про те, що новопризначена пані посол України до Болгарії Олеся Ілащук раніше не мала досвіду роботи в дипломатії чи на державній службі.