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Зеленський призначив послом в Аргентині колишнього спецпредставника України щодо Придністров'я

Юрій Клименко займав посаду спецпредставника України щодо Придністров'я з лютого цього року.

Зеленський призначив послом в Аргентині колишнього спецпредставника України щодо Придністров'я
Юрій Клименко
Фото: Пресслужба МЗС

Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади спецпредставника України щодо Придністров'я Юрія Клименка та призначив його послом в Аргентині.

Про це йдеться в указах президента № 887 та № 888 від 26 грудня 2022 року. 

“...увільнити Клименка Юрія Аркадійовича від виконання обов'язків Спеціального представника України з питань придністровського врегулювання”, - йдеться в указі.

Іншим указом Юрій Клименко призначений Надзвичайним і Повноважним Послом України в Аргентинській Республіці.

Зазначимо, що Клименко був призначений спецпредставником щодо Придністров'я з 9 лютого 2022 року.

Юрій Клименко з жовтня 2013 року до квітня 2021 року був постійним представником України при відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві. Він також працював у посольствах України в США і державах Бенілюкс, був генконсулом у Салоніках та Барселоні.

Нагадаємо, попередній спецпредставник України Віктор Крижанівський трагічно загинув у жовтні 2021 року, внаслідок падіння у власному будинку.

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