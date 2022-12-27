Зеленський призначив послом в Аргентині колишнього спецпредставника України щодо Придністров'я

Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади спецпредставника України щодо Придністров'я Юрія Клименка та призначив його послом в Аргентині.
Про це йдеться в указах президента № 887 та № 888 від 26 грудня 2022 року.
“...увільнити Клименка Юрія Аркадійовича від виконання обов'язків Спеціального представника України з питань придністровського врегулювання”, - йдеться в указі.
Іншим указом Юрій Клименко призначений Надзвичайним і Повноважним Послом України в Аргентинській Республіці.
Зазначимо, що Клименко був призначений спецпредставником щодо Придністров'я з 9 лютого 2022 року.
Юрій Клименко з жовтня 2013 року до квітня 2021 року був постійним представником України при відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві. Він також працював у посольствах України в США і державах Бенілюкс, був генконсулом у Салоніках та Барселоні.
Нагадаємо, попередній спецпредставник України Віктор Крижанівський трагічно загинув у жовтні 2021 року, внаслідок падіння у власному будинку.