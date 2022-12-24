Німеччина згортає програми економічної допомоги Ірану

Федеральний уряд Німеччини призупиняє сприяння торгівлі та економічне співробітництво з Іраном через придушення протестів противників режиму.

Про це повідомляє Укрінформ із із посиланням на видання Zeit.

Мінекономіки країни оголосило, що інструменти фінансування зовнішньої торгівлі та економічне співробітництво будуть призупинені через «дуже серйозну» ситуацію у країні. Це стосується експортних кредитів та інвестиційних гарантій, німецько-іранського енергетичного діалогу, програми підготовки менеджерів і програми зовнішньої торгівлі тощо. Винятки можуть бути дозволені лише з гуманітарних причин.

Зазначається, що обсяг німецько-іранської торгівлі у 2021 році склав 1,76 млрд євро. З січня по вересень 2022 року він становив 1,49 млрд євро.

У реальності надання експортних та інвестиційних гарантій Ірану все одно було призупинено. Лише з 2016 року, після скасування санкцій ЄС, протягом нетривалого часу ці інструменти знову були відкриті. Зокрема, було надано або продовжено гарантії для кількох проєктів. З кінця 2018 року німецький уряд не мав жодних заявок на отримання нових інвестиційних гарантій для ухвалення рішення.

Як повідомлялося, поштовхом до протестів в Ірані стала смерть у середині вересня Махси Аміні, яку було перед тим заарештовано так званою моральною поліцією в Тегерані за те, що вона «неправильно» носила хустку. Через деякий час вона померла в лікарні.

Нагадаємо, Європейська Рада ухвалила резолюцію щодо посилення санкцій проти Ірану у зв’язку із порушеннями прав людини. Наразі перелік осіб та установ Ірану, на яких поширюються санкції ЄС у зв’язку із порушенням прав людини, включають 126 осіб та 11 установ.