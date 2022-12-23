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Нідерланди виділили 2,5 млрд євро на підтримку України на наступний рік

Допомога піде на військові, гуманітарні і дипломатичні цілі.

Нідерланди виділили 2,5 млрд євро на підтримку України на наступний рік
Фото: Twitter-сторінка Марка Рютте

Нідерланди виділили на підтримку України 2,5 млрд євро на 2023 рік.

Про це повідомив прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте у Twitter. 

“Поки Росія продовжує війну проти України, Нідерланди надаватимуть допомогу Україні - військову, гуманітарну і дипломатичну. Ми закладаємо на це 2,5 млрд євро на 2023 рік. Україна може покладатися на Нідерланди. Щойно підтвердив це у розмові з президентом Володимиром Зеленським”, - написав Рютте.

У свою чергу, президент Володимир Зеленський у Twitter подякував Марку Рютте за виділення 2,5 млрд євро допомоги.

"Провів важливу розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Подякував за рішення виділити €2,5 млрд на допомогу Україні в боротьбі з агресором", - зазначив Зеленський.

Президент України зазначив, що цінує підтримку Нідерландів.

Нагадаємо, нещодавно Україна отримала від Нідерландів 200 млн євро кредиту на пільгових умовах через механізм адміністративного рахунку МВФ. Остаточне погашення кредиту здійснюється через 10 років від дати вибірки кредиту.

Як повідомлялось, ЄБРР та Нідерланди виділяють Укренерго 372 млн євро для оперативного ремонту пошкоджень від атак Росії.

Нещодавно очільник МЗС Нідерландів оголосив готовність розмістити в країні спецтрибунал щодо вторгнення РФ.

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