Колишню віцепрезидентку Європарламенту залишили у в'язниці до суду

Колишня віцепрезидентка Європарламенту Єва Кайлі залишиться у в'язниці до суду, де буде розглядатися корупційна справа із можливими хабарями від Катару за проведення чемпіонату світу з футболу.

Про це повідомляє The Guardian із посиланням на рішення бельгійського суду.

"У своїй постанові, ухваленій сьогодні вранці, суд продовжив термін попереднього ув'язнення Є. К. на один місяць", - йдеться в заяві федеральної прокуратури Бельгії.

Зазначається, що, якщо Кайлі вирішить оскаржити це рішення протягом 24 годин, вона постане перед апеляційною палатою брюссельського суду протягом 15 днів.

Раніше її юридична команда вимагала звільнити євродепутатку з умовою носіння електронного браслета. Її адвокат Андре Рісопулос заявив, що вона повністю співпрацює зі слідством і заперечує всі висунуті проти неї обвинувачення.

Кайлі - одна з чотирьох осіб, яким висунуто обвинувачення в корупції та відмиванні грошей. Слідчі вилучили майже 1,5 млн євро готівкою з різних об'єктів нерухомості в Брюсселі, зокрема 150 000 євро з її квартири.

Решта четверо підозрюваних - партнер Кайлі, помічник депутата Європарламенту Франческо Джорджі, колишній депутат Європарламенту від Італії П'єр Антоніо Панцері та голова неурядової організації Нікколо Фіга-Таламанка.

Сім'я Фіга-Таламанки заперечує всі звинувачення проти нього. Бельгійські та італійські ЗМІ повідомили, що Джорджі зізнався у скоєному і намагався виправдати свого партнера.

Слідчі вважають Панцері, депутата Європарламенту з 2004 до 2019 року, ключовою фігурою у злочинній мережі, яка брала хабарі від Катару і Марокко. Близько 600 000 євро було знайдено в його брюссельському будинку під час поліцейських рейдів на початку цього місяця.

Нагадаємо, Європейський парламент 13 грудня вирішив звільнити з посади віцепрезидентку Європарламенту Єву Кайлі, яка представляла грецьку соціалістичну партію PASOK, через підозри в корупції.

12 грудня бельгійські слідчі обшукали офіси Європейського парламенту в Брюсселі у рамках розслідування ймовірних хабарів від Катару, що приймає чемпіонат світу з футболу.

Бельгійська поліція заарештувала чотирьох осіб, серед яких є віцепрезидентка Європарламенту Єва Кайлі, депутатка від Греції. Кайлі відсторонили від виконання обов’язків, її також виключили з групи соціалістів і демократів у парламенті та грецької лівоцентристської партії Pasok.

Попередньо відомо, що троє інших обвинувачених є громадянами Італії. Катар заперечує будь-які правопорушення.

Чотирьом підозрюваним, заарештованим бельгійською поліцією, оголосили обвинувачення в “участі в злочинній організації, відмиванні грошей і корупції”, йдеться в заяві прокуратури.

Нагадаємо, прокуратура провела обшук у будинку депутата-соціаліста Європейського парламенту від Бельгії Марка Тарабелли, який публічно підтримував Катар. У нього вилучили компʼютерну техніку, але не арештували.