Порошенко привіз спецпризначенцям, які воюють під Бахмутом, бензовоз, каремати і спальники

Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко під час поїздки на східний фронт передав підрозділу спецпризначенців бензовоз для пального, а також каремати і спальні мішки, повідомляє пресслужба "ЄС".

За словами військових, підрозділи зазвичай розташовані у різних місцях. І для того, щоб вони всі функціонували, одного бензовоза недостатньо, тож шукали ще одну автівку.

«Якщо ми можемо зібрати усі зусилля і допомогти тим, хто веде бої під Бахмутом – це означає, що ми точно робимо внесок у наближення нашої перемоги», – пояснив Порошенко. Він розповів: коли дізнався, що спецпризначенці шукають бензовоз і вже зібрали на нього половину суми, вніс другу половину коштів.

«За дванадцять годин ми внесли гроші, бензовоз поїхав із Сумської області», – розповідає Петро Порошенко.

Бійці додають: каремати і спальники теж стануть у нагоді: «Ці всі речі справді необхідні. Тому що хлопці виходили з оточення, десь потрапили під мінометні обстріли і частина майна згоріла. Тому все це вкрай потрібно».

«Це лише початок нашої співпраці, і ми будемо її продовжувати», – пообіцяв Порошенко.