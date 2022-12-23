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Резніков поспілкувався зі своїм данським колегою

“Важливо, щоб ми продовжували нашу давню оборонну співпрацю”.

Міністр оборони України Олексій Резніков поспілкувався зі своїм данським колегою Якобом Еллеманн-Єнсеном.

“Сьогодні у мене був важливий дзвінок з Якобом Еллеманом. Я привітав його з призначенням на посаду віцепрем’єр-міністра і міністра оборони”, – йдеться у Твіттері Резнікова.

Міністр оборони Данії повідомив  про нещодавно схвалений пакет фінансової допомоги розміром у межах 40 мільйонів євро на військові потреби України.

Фото: Твіттер Олексія Резнікова
“Важливо, щоб ми продовжували нашу давню оборонну співпрацю”, – зазначив очільник Міноборони.

Нагадаємо, Резніков повідомив, що на 2023 рік укладено багато контрактів на постачання Україні необхідної зброї та амуніції, допомога надходитиме протягом усього року.

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