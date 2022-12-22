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Питання "патріотів" і фінансової підтримки для України вирішено, є й інші домовленості, - Зеленський

"Веземо в Україну, на Донбас, під Бахмут та на південь рішення, яких наші сили оборони чекали", - заявив Президент.

Питання "патріотів" і фінансової підтримки для України вирішено, є й інші домовленості, - Зеленський
Фото: ЕРА/UPG

Для України вирішили питання "патріотів" і фінансової підтримки.

Про це у своєму відеозверненні повідомив Президент України Володимир Зеленський, повертаючись зі США.

"...Їдемо з хорошими результатами. З тим, що дійсно допоможе. Коли ми кажемо "патріоти" в Україні й у Сполучених Штатах, ми однаково маємо на увазі захист держави та людей. Це питання вирішено для України. Є й фінансова підтримка. Є й інші домовленості – про них трохи згодом", - сказав глава держави.

Зеленський наголосив, що "веземо в Україну, на Донбас, під Бахмут та на південь рішення, яких наші сили оборони чекали".

Президент подякував США та президенту Джо Байдену і палатам Конгресу за підтримку й запевнив, що "перемога буде".

Також Зеленський нагадав про нинішню зустріч з очільником Польщі Анджеєм Дудою та привітав працівників і працівниць енергетики з їхнім професійним святом.

Нагадаємо, Зеленський у середу вранці, 21 грудня, прибув до Сполучених Штатів Америки, де зустрівся з американським президентом Джо Байденом і виступив перед Конгресом. На відкритій для преси частині переговорів з Володимиром Зеленським Джо Байден запевнив народ України у підтримці. Також він заявив, що Штати збираються передати Україні системи Patriot і тренувати українських військовослужбовців, аби вони навчилися їх точно використовувати.

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