У МЗС Ірану заперечили звинувачення Зеленського у військовій підтримці Росії

МЗС Ірану заперечило звинувачення у військовій підтримці Росії і засудило “грубі висловлювання президента України Володимира Зеленського” на адресу країни, що пролунали в Конгресі США.

Про це повідомляє сайт МЗС Ірану.

“Іран засуджує "неодноразові звинувачення та грубі висловлювання" президента України Володимира Зеленського на адресу Ісламської Республіки Іран, висловлені у Конгресі США”, – йдеться у повідомленні.

За словами речника МЗС Насера Канаані, "Іран неодноразово відповідав на безпідставні звинувачення щодо безпілотників, висунуті українськими офіційними особами проти Ісламської Республіки”.

“Іран не постачав жодній стороні жодної військової техніки для використання у війні в Україні", – зауважив він.

Він додав, що Іран завжди поважав територіальну цілісність усіх країн, включаючи Україну.

"Пану Зеленському краще знати, що стратегічне терпіння Ірану щодо таких безпідставних звинувачень не безмежне", – сказав Канаані.

Нагадаємо, президент України виступив перед Конгресом США. Він заявив, що Росія намагається знищити українські міста ракетами і РФ знайшла соб спільника у цьому – Іран.

“Іранські вбивчі дрони, які йдуть до Росії сотнями, стали загрозою для нашої критичної інфраструктури. Так один терорист знаходить іншого. І це питання часу, коли вони вдарять по інших ваших союзниках, якщо ми не зупинимо їх зараз. Ми повинні зробити це”, – наголосив президент.